حددت وزارة الشؤون الدينية، اليوم الأحد، نصاب الزكاة لسنة 2020، حسب السعر الرسمي للذهب في الجزائر بحكم أن الزكاة تقاس بالذهب.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية، فقد قدر نصاب الزكاة لهذه السنة بـ 700 ألف و5500 دينار جزائري، يستوجب على كل من ملكها، وحال دخولها الحول، أن يخرج ما نسبته 2.5 بالمائة، أي ربع العشر، حسب أحكام الشريعة الإسلامية.

يشار إلى أن أن أصل النصاب هو 20 دينارا ذهبيا، والمقدر وزنها بـ 85 غراما، وبما أن الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى “أجينور” حددت ثمن الغرام الواحد من الذهب من عيار 18 قيراط بـ 8300 دينار جزائري، فإن النصاب هذه السنة يقدر بـ 705500 دينار جزائري.

وذكّرت وزارة الشؤون الدينية، في بيانها المواطنين أنها وضعت بين أيدي المزكّين صندوق الزكاة، بالحسابات البريدية الولائية، مهيبة بالمزكّين أن يلتفوا حول هذا الصندوق ويضعوا زكاتهم في حساباته البريدية من أجل مساعدة الفقراء والمحتاجين وعلى الخصوص أولئك الذين تأثروا بجائحة “كورونا”.