كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة "فايسبوك" تختبر حاليا ميزة جديدة، يمكنها أن تربط حسابك مع خدمات مدفوعة الأجر.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" التقني المتخصص، أن تلك التقنية عبر فايسبوك ستربط المستخدم بالخدمات التي هو مشترك بها فعليا، مثل خدمات الأخبار بالمواقع المدفوعة الأجر.

وسيضمن ذلك إمكانية قراءتك المقالات المحمية من دون الاضطرار للدخول إلى كل موقع على حدة وتسجيل الدخول حتى تتمكن من الوصول إلى تلك المقالات. وتستهدف تلك الميزة الجديدة على منصة فايسبوك، مساعدة ناشري الأخبار على خلق تجربة أفضل للمشتركين بإمكانية تجديد الاشتراك والدفع عبر منصة التواصل الاجتماعي.

ولفت التقرير إلى أن المشتركين الذين ربطوا حساباتهم مدفوعة الأجر مع موقع فايسبوك حققوا نقرات دخول إلى المقالات بنسبة تصل إلى 111% أكبر من أولئك الذين يدخلون إليها بطريقة اعتيادية. وزاد كذلك معدل متابعة المشتركين للناشر بنسب تتراوح من 34% إلى 97% .