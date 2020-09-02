حجز عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران أمس، 6.65 كلغ من القنب الهندي، مركبة وأسلحة بيضاء محظورة إضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج قدره 25 مليون سنتيم في وقت أوقفت فيه شخصين ينتميان لعصابة إجرامية منظمة مختصة في ترويج المخدرات.

وبعد التحقيق مع الموقوفين تم تحرير إجراء قضائي ضدهما سيحالان بموجبه على العدالة لمتابعتهما في قضية الحيازة والمتاجرة في المخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة وحيازة أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي.