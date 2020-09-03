أدنت محكمة الشراقة، بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس، المتهمين الأول والثاني بـ 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية، في قضية سرقة دراجة نارية بالطريق السريع الدويرة.

وكما أصدرت حكما بتعويض الضحية بـ400 ألف دج.

وفيما حكمت المحكمة، 4 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية في حق المتورط الفار مع إصدار أمر بالقبض عليه.

وقام المتهمان بالسطو عن طريق استعمال سلاح أبيض على دراجة نارية بالطريق الاجتنابي الثاني بمنطقة الدويرة بالعاصمة، أوت الماضي، حيث تم إيداعهم الحبس المؤقت.