باشرت مصالح أمن ولاية بشـار جملة من الإجراءات والتدابير الأمنية الوقائية لضمان أمن وسلامة المترشحين لإمتحان شهادة التعليم المتوسط والحرص على إجرائها في جو هاديء.



وكشف بيان خلية الإتصال والعلاقات العامة أن المخطط الأمني المنتهج من طرف مصالح أمن ولاية بشـار، تزامنا وهذا الحدث الهام، تحت إدارة عميد أول للشرطة عبد الكريم مقدم رئيس أمن الولاية، يشمل في محاوره الكبرى، تأمين مراكز إجراء الامتحانات المقدر عددها بـ 34 مركزا في اختصاص أمن ولاية بشار، 17 مركزا منها بعاصمة الولاية، وهذا بتسخير أفراد الشرطة عن مختلف مصالح أمن الولاية، تحت إشراف ومتابعة إطارات مختصة بالتنسيق مع محافظ الشرطة محمد العربي معرف رئيس المصلحة الولائية للأمن العمومي، باعتبارها المصلحة الهامة في هذا الإجراء، وهذا للسهر على تأمين مراكز إجراء الامتحانات، حيث تمَّ إعطاء التعليمات والتوجيهات الخاصة للشرطيين المقحمين في هذا التشكيل، ووضع التشكيل على مستوى مراكز الامتحان بيوم قبل انطلاقها، ليستمر إلى غاية نهايتها. فضلا عن ضمان المواكبة الأمنية لمواضيع الامتحان وأوراق الإجابات من وإلى مركز التجميع، وهذا بالتنسيق مع مديرية التربية بالولاية.



وأضاف نص البيان أنه ضمانا للسير الحسن لهذا الامتحان، كانت مصالح أمن ولاية بشار قد برمجة الأسبوع الماضي، دورة تكوينية لفائدة أعوان الأمن التابعين لمديرية التربية، من خلال تلقينهم أسس التعامل بجهاز كشف المعادن الذي يتم من خلاله تفتيش التلاميذ قبل الدخول إلى المؤسسات التربوية، حيث شمل التكوين أيضا العنصر النسوي المقحم في هذه العملية.



إلى ذلك قال نص البيان نظرا للظرف الصحي الخاص الذي تمر به البلاد مع انتشار جائحة فيروس كورونا، اعتمدت مصلحة الاتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية، برنامجا تحسيسيا وتوعويا خاصا، باستغلال عديد الوقفات على مستوى الإذاعة الجزائرية من بشار، فضلا عن استغلال الفضاء الأمني الأسبوعي "لحظات لأمنكم وسلامتكم"، من تنشيط ملازم أول للشرطة محفوظ مقبول المكلف بخلية الاتصال والعلاقات العامة، لإبراز جملة التدابير المتخذة في هذا الشأن باحترام البروتوكول الصحي المعتمد، أين كان البرنامج قد استضاف في عدده الأول للموسم الرابع مع انطلاق الشبكة البرامجية العادية للإذاعة الجزائرية من بشار، كان قد استضاف مدير التربية بالولاية الذي استعرض جملة التدابير المتخذة من طرف مصالحه لإنجاح الحدث، في نفس السياق، وخلال تنشيط العدد الثاني من نفس البرنامج، تم استضافت رئيس المكتب الولائي ببشار للجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، الذي استعرض أيضا نشاطات المكتب في مجال تعقيم وتطهير المؤسسات التربوية والتطبيق الصارم للبروتوكول الصحي، مطمئنا أولياء التلاميذ المترشحين لهذا الامتحان.



و أشار البيان أنه ضمانا لسلامة التلاميذ وضمان الهدوء والسكينة عند إجرائهم للامتحانات، تمَّ توجيه نداءات تحسيسية وتوعوية لفائدة سواق المركبات لتفادي الوقوف والتوقف العشوائيين أمام أو بمحيط المؤسسات التربوية، تفادي استعمال المنبهات الصوتية، فسح المجال أمام التلاميذ عند عبورهم للطريق، فضلا عن تحسيس الأولياء لضرورة تقيدهم بالإجراءات المتبعة على مستوى محيط هذه المراكز التربوية وأن يكونوا السند والدعم لأفراد الأمن في الميدان، ليبقى الهدف الأسمى من هذه الإجراءات هو ضمان إجراء هذا الامتحان في جو من السكينة والمحافظة على سلامة التلاميذ وتفادي حوادث المرور.