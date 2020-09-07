تسببت الأمطار الرعدية الطوفانية التي شهدتها منطقة فرجيوة و عين البيضاء اخريش بولاية ميلة مساء اليوم الإثنين في وفاة طفل يبلغ من العمر 12سنة، بعد أن جرفته مياه واد.

و قد تدخلت فرق الحماية المدنية مركز فرجيوة ،و تمكنت من انتشال الطفل الغريق حيا ، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في طريقه إلى مستشفى فرجيوة، حسب تصريح صحفي لمدير الخماية المدنية.

و تحذر مصالح الحماية المدنية المواطنين من أخذ الحيطة و الحذر خلال هذه الفترة التي تشهد أمطار رعدية.