اتفقت أمس إدارة أولمبي المدية مع المدرب شريف حجار للإشراف على العارضة الفنية للفريق في بطولة المحترف الأول.

وفي تصريح لـ "الخبر": قال حجار أن عودته للفريق كانت منتظرة وأن رحيله الموسم الماضي كان لظروف شخصية، وبغض النظر عن الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق قال حجار أن هذا المشكل هو قاسم مشترك لكل فرق البطولة وليس مقتصرا على فريق الأولمبي.

وأبدى حجار تفاؤله بإمكانية تجاوز الأزمة المالية من قبل إدارة الرئيس بوقلقال الذي يكون أكد أن إدارته تسعى لتوفير الأجواء المناسبة للعمل. ولم يخف حجار أن هدفه هو احتلال مرتبة مشرفة في بطولة القسم الأول، ومن المنتظر أن تجتمع إدارة الأولمبي نهاية الأسبوع الجاري مع اللاعبين الذين أبدوا رغبتهم للبقاء في الأولمبي، ولأنه يعرف بيت الأولمبي فقد تحفظ حجار عن ذكر بعض أسماء اللاعبين الذين أقترحهم على الإدارة لاستقدامهم في انتظار تحديد تاريخ انطلاق التحضيرات قبل انطلاق الموسم.