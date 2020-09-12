تدخلت مصالح الحماية المدنية ليلة البارحة، لاخماد حريق اندلع بقاعة السينما الفتح ببني صاف في ولاية عين تيموشنت.

وأوضحت ذات المصالح في بيان لها أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببني صاف تدخلت مساء يوم أمس لاخماد حريق نشب بقاعة السينما الفتح الواقعة بشارع الجمهورية وسط مدينة بني صاف.

وأضاف ذات المصدر أن أعوان الحماية المدنية تمكنوا من اخماد الحريق دون تسجيل أي خسائر بشرية، بينما تم تسجيل خسائر مادية تتمثل في احتراق كلية لغرفة بيع التذاكر وقاعة عرض الأفلام محروقة وكذا عرف السقف والجدران تشققات جراء الحرارة الخاصة بقاعة العرض.