أصدر الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" اليوم الجمعة قرارا يحق للاعبين تحت 21 عاما بتغيير مشاركتهم مع المنتخبات، وذلك خلال كونجرس الفيفا الـ 70 الى عقد اليوم عبر الفيديو كونغرانس.

وصادق الفيفا اليوم على قانون يخول اللاعبين تغيير جنسيتهم الرياضية عدم اللعب لأكثر من 3 مباريات مع منتخب محدد وعدم المشاركة فى مسابقة دولية مع نفس ذلك المنتخب قبل بلوغ سن الـ21.

وبات منير الحدادى مهاجم إشبيلية أول المستفيدين من هذا القرار، حيث يمكنه الدفاع عن ألوان المنتخب المغربى بعدما شارك مع منتخب إسبانيا فى مباراة رسمية وحيدة.

ويسمح التعديل فى قانون الفيفا الذي صوّت عليه 209 عضوًا من أصل 211، للاعبين مزدوجى الجنسية ممّن ظهروا رفقة منتخبات المهجر لدقائق معدودة، بتغيير "جنسيتهم الكروية" وتمثيل منتخباتهم الأصلية مستقبلًا.