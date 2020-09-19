أدى حادث انحراف شاحنة مقطورة بصهريج بنزين وانقلابها واحتراقها بولاية مستغانم، إلى هلاك سائقها، حسبما أستفيد اليوم السبت من المديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح المصدر أن وحدات الحماية المدنية تدخلت في حدود الساعة الرابعة والربع فجر اليوم السبت بعد انحراف شاحنة ذات صهريج مملوء بالبنزين عن الطريق الوطني رقم 17 أ ببلدية فرناكة (25 كلم غرب مستغانم). وتسبب انحراف هذه المركبة ذات الوزن الثقيل في انقلابها عدة مرات قبل احتراقها وتفحم السائق بداخلها، يضيف ذات المصدر.

وقد سخرت مصالح الحماية المدنية ثلاث فرق من وحدات المقطع وعين النويصي والوحدة الرئيسية (3 شاحنات إطفاء وسيارتي إسعاف)، للتحكم في الحريق وإخماده ولتفادي انفجار صهريج الشاحنة.

وقامت ذات الوحدات بتحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية "إرنستو شي غيفارا" بمدينة مستغانم.