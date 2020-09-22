انضم حارس مرمى فريق سانت ايتيان (البطولة الفرنسية لكرة القدم)، ألكسيس قندوز (24 سنة)، الى اتحاد الجزائر لموسمين، حسب ما اعلن عنه النادي العاصمي المنتمي الى الرابطة الاولى اليوم الثلاثاء.

وبهذا يخلف قندوز، الذي كانا معارا الى نادي بو الصاعد الى الرابطة الفرنسية الثانية، الحارس اسماعيل منصوري، الذي تم فسخ عقده بالتراضي، في حين تم تمديد عقد الحارس الأساسي محمد لمين زماموش لسنة أخرى اي الى غاية 2021.

وبات نادي "سوسطارة" نشطا في سوق الانتقالات الصيفية، من خلال التعاقد مع عدة لاعبين، من بينهم هداف شباب قسنطينة، اسماعيل بلقاسمي والمدافعين فاتح عاشور (اتحاد بلعباس) و سعدي رضواني (وفاق سطيف) و المهاجم الفرانكو-جزائري اسامة عبد الجليل (نادي شولي/فرنسا)، إضافة الى وسط الميدان طاهر بن خليفة الذي لعب للفريق على سبيل الاعارة الموسم الماضي قادما من نادي بارادو, والذي وقع لثلاث سنوات بعد قرار النادي شراء عقده نهائيا.

وعلاوة على الحارس زماموش، مددت إدارة الاتحاد عقود ثلاثة لاعبين آخرين ويتعلق الأمر بكل من المهاجم أيمن محيوص ووسط الميدان حمزة كودري والمدافع عبد الرحيم حمرة.

يذكر أن لاعبي تشكيلة "البهجة" باشروا التحضيرات يوم الاحد بالمدرسة العليا للفندقة والاطعام بعين البنيان (الجزائر)، قبل اجراء تربص ثان بمستغانم من 11 الى 25 أكتوبر المقبل.