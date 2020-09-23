تتعدد وضعيات الرضاعة الطبيعية التي يُفضل إتباعها مع الأطفال الرضع، ولكن يلعب الوضع المناسب لجسمكِ خلال الرضاعة دورًا مهمًّا في تغذية طفلكِ بطريقة سليمة ومريحة لكِ أيضًا، إذ إن كل أم ترتاح في وضع معين خلال رضاعة طفلها حسب حالتها الصحية وقدرتها على اتخاذه، والوضعًية المريحًة للرضاعة تسمى بـ "الكوالا".

وضعية "الكوالا" للرضاعة الطبيعية: "الكوالا" أحد أوضاع الرضاعة الطبيعية، وفيه يجلس طفلك الرضيع على فخذيك أو ركبتيكِ ويكون في مواجهتك متخذًا وضعًا رأسيًّا، ويمد رجله نحو خصرك، أو تتدلى على جانبي فخذك، وفي هذه الوضعية تدعمين طفلكِ بيديكِ من ظهره، وتحدث عملية الرضاعة.

نصائح عند الرضاعة الطبيعية:

تناولي نظامًا غذائيًّا صحيًّا ومتنوعًا.

اشربي الكثير من الماء والسوائل.

ارتاحي قدر الإمكان قبل رضاعة طفلكِ وبعدها.

امتنعي عن التدخين. استشيري الطبيب قبل تناول أي دواء.

اتخذي وضعية مريحة لكِ ولطفلكِ خلال الرضاعة.

بدلي في وضعيات الرضاعة، حتى لا تشعري بألم.

أشياء يجب تجنبها خلال الرضاعة الطبيعية تجنبي القيام بهذه العادات خلال الرضاعة الطبيعية

تجنبي النوم خلال إرضاع طفلكِ.

احذري من الانحناء على طفلكِ خلال الرضاعة.