خطأ شائع يمنع فقدان الوزن

يتطلب فقدان الوزن "إرادة حديدية" للابتعاد عن الوجبات السريعة المغرية والحلويات، إلى جانب الالتزام بممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي.



وكشف خبراء الصحة واللياقة البدنية في Goal Plans عن خطأ شائع، يرتكبه الكثير من الناس، يمنع فقدان الوزن ويجلب الإحباط لدى البعض.



وقالوا إن متابعة الوزن باستمرار باستخدام الميزان قد يؤدي إلى تخلي الأشخاص عن نظامهم الغذائي الصحي، ظنا منهم أنهم لا يحققون أية نتائج واعدة.



وأوضحوا: "أحد أسوأ الأخطاء التي يمكن أن ترتكبها هو التركيز كثيرا على الرقم الموجود على الميزان، لأنه ليس انعكاسا دقيقا لتقدم لياقتك البدنية، ويمكن أن يؤدي إلى فقدان الحافز على الرغم من أنك تفعل كل شيء بشكل صحيح. هناك عدة أسباب لتقلبات الوزن، مثل احتباس الماء واكتساب العضلات ووزن الطعام غير المهضوم".



كما قال الخبراء إن هناك العديد من العوامل المشتركة الأخرى التي تمنعنا من تحقيق أهدافنا المتعلقة بخسارة الوزن وممارسة الرياضة. ويعد تخطي الوجبات أحد الأشياء الواجب تجنبها تماما.



وأضافوا: "الأشخاص الذين يرغبون في تقليل استهلاكهم اليومي من السعرات الحرارية يلجأون أحيانا إلى تخطي وجبات الطعام. ولكن هذا قد يؤدي إلى الجوع الشديد وميل الناس إلى الإفراط في تناول الطعام خلال وجبتهم التالية وتناول المزيد من الوجبات الخفيفة على مدار اليوم. تخطي الوجبات يبطئ عملية التمثيل الغذائي".



كما شجع الخبراء الناس على تناول الكثير من الألياف والبروتين، وكذلك التأكد من أنهم يشربون كمية كافية من الماء طوال اليوم.



ويعتبر شرب الماء "أمرا حاسما لعملية التمثيل الغذائي الأمثل وفقدان الوزن"، بينما تساعد الألياف والبروتين على الشعور "بالشبع" والحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.