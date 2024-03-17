أسباب الأكزيما بعد الحمل والوقاية منها

الأكزيما هي حالة جلدية تتميز بجفاف الجلد وحكه والتهابه في بقع محددة من الجسم. وبعد الولادة، قد تتفاقم الأكزيما بسبب متطلبات رعاية الطفل والتغيرات الهرمونية الحادة في الجسم.



وأثناء الحمل وبعد الولادة، تعاني العديد من السيدات من تغيرات جلدية، بما في ذلك الأكزيما. قد يكون هذا بسبب التغيرات الهرمونية، وغسل اليدين المتكرر، أو غيرها من المحفزات والمثيرات.



وعادةً ما يعاني البالغون من تفشي الأكزيما في مناطق مختلفة من الجسم عن أنواع الأكزيما التي تصيب الأطفال. وقد تظهر الأكزيما: حول العينين، على الوجه، على الجزء الخلفي من الرقبة، وفي المناطق التي تنثني، مثل الجزء الداخلي من المرفقين أو الجزء الخلفي من الركبتين.



أسباب الإصابة بعد الولادة



أثناء فترة ما بعد الولادة، يُعد الإجهاد العامل الأكثر شيوعاً الذي يؤدي إلى ظهور الأكزيما. وذلك لأن جسمك مر بالكثير، لذا من المهم أن تكوني لطيفة مع نفسك.



قلة النوم هي سبب شائع آخر، خاصة عند التعامل مع المولود الجديد. بالإضافة إلى ذلك، فإن رعاية الطفل تتطلب المزيد من الغسيل والتنظيف. وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم أو تهيج بشرتك، خاصة إذا كنت تستخدمين منتجات جديدة عليكِ.



وتشمل أعراض الأكزيما جفاف الجلد الشديد أو الجلد المعرض للتهيج. كما يمكن أن يؤدي الخدش والحكة إلى ظهور تقرحات مفتوحة تفرز سائلاً شفافاً أو نزيفاً.



كيفية الوقاية من أكزيما اليدين بسبب الغسيل المتكرر



من المشاكل الشائعة للسيدات اللاتي يقمن برعاية الأطفال حديثي الولادة ظهور أعراض هذا المرض الجلدي بسبب غسل اليدين المتكرر. مثلاً، يتطلب تغيير الحفاضات بشكل روتيني، وتنظيف سيلان اللعاب والارتجاع، وإعداد الرضعات، غسلاً إضافياً لليدين، مما قد يضعف حاجز الجلد الواقي الخارجي.



وتقترح الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية العناية ببشرة اليدين والوقاية منها عن طريق:



غسل اليدين بالماء الفاتر والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

وضع المرطب مباشرة بعد غسل اليدين للحفاظ على رطوبة الجلد.

استخدام مرطبات خالية من العطور والصبغات والتي تحتوي على الزيوت المعدنية أو الفازلين.



أما إذا استمرت أعراض أكزيما اليدين، فيمكن استشارة طبيب الأمراض الجلدية الذي قد يصف كريمات ومراهم الكورتيكوستيرويد الموضعي للمساعدة في العلاج.