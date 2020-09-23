أعلنت اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الاربعاء ايقاف الارجنتيني أنخل دي ماريا مهاجم باريس سان جرمان لأربع مباريات بتهمة البصق على الاسباني ألفارو غونزاليس مدافع مرسيليا خلال الـ "كلاسيكو" الذي جمع الفريقين في 13 الشهر الحالي.



كما أشارت الرابطة الى ان التحقيق الذي فُتح بحق غونزاليس بشأن مزاعم توجيهه إهانات عنصرية الى البرازيلي نيمار نجم سان جرمان، سيتم النظر فيه في 30 سبتمبر خلال الاجتماع المقبل للجنة.



وقد التقطت عدسات الكاميرا مشاهد لدي ماريا، الذي لم يتم إقصاؤه في المباراة المثيرة التي شهدت نهايتها طرد خمسة لاعبين، وهو يبصق باتجاه غونزاليس من دون أن يصيبه.



وسيدخل ايقاف الدولي الارجنتيني (32 عاما) حيز التنفيذ في 29 الشهر الحالي لذا سيكون قادرا على المشاركة امام رينس هذا الاحد في المرحلة الخامسة، على أن يعود الى المنافسات في الثامن من نوفمبر ضد رين.