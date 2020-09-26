أمر اليوم وكيل الجمهورية لدى محكمة الأخضرية الضبطية القضائية على مستوى الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني فتح تحقيق لتحديد الظروف والأسباب التي أدت إلى وفاة شاب في العقد الثاني من عمره ينحدر من قرية بنى معاند بدائرة القادرية غرب مقر ولاية البويرة متأثرا بجراحه بعد العثور عليه بمدخل المفرغة العمومية بمنطقة الحياة التابعة لبلدية الأخضرية ليلة أمس الجمعة.

وحسب ما تحصلت عليه لـ"الخبر" من معلومات فقد نقل أشخاص شاب في العقد الثاني نحو استعجالات مستشفى الأخضرية عثر عليه مصاب وعليه آثار الضرب بآلة حادة بمنطقة الحياة ببلدية الأخضرية ، حيث توفي دقائق بعد تحويله متأثرا باصابته.

وبعد فتح تحقيق أولي تبين أن الضحية يبلغ من العمر 20 سنة ينحدر من قرية بني معاند ببلدية قادرية غرب مقر ولاية البويرة بـ35 كلم. وبعد إعلام وكيل الحمهورية بالحادثة أعطى أوامر بفتح تحقيق لتحديد الأسباب والظروف المحيطة بوفاة الشاب.