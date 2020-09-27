خطف النجم الجزائري رياض محرز الأضواء بشكلٍ لافت خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام نظيره ليستر سيتي في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلى ملعب الاتحاد الخاص بمانشستر سيتي، ظهر محرز مبكراً في الدقيقة الرابعة لينثر سحره أمام ملايين المشاهدين عبر شاشات التلفاز بسبب غياب الجماهير عن الملاعب لتأثير جائحة كورونا على لعبة كرة القدم.

ووصلت الكرة إلى محرز داخل منطقة الجزاء فأطلقها على الطائر مباشرة، لتسكن الزاوية المستحيلة للحارس الدنماركي غاسبر شمايكل، الذي تابعها تهزّ شباكه.

واحتفل محرز أمام فريقه السابق بالهدف، ليتابع تقديم مستوى مميز كلّما شارك أمام ليستر.