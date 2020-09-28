أعيد استغلال المصعد الهوائي الذي يربط بين الحوض الكبير وهضبة "لالة ستي" بتلمسان ابتداء من مساء أمس الأحد، حسبما أفادت به مديرية المؤسسة الجزائرية للنقل بالكوابل.

وأعلنت كل من المؤسسة الجزائرية للنقل بالكوابل ومؤسسة مترو الجزائر في بيان مشترك تسلمت وأج نسخة منها، عن استئناف الاستغلال التجاري للمصعد الهوائي الذي يربط الحوض الكبير بهضبة "لالة ستي".

وقد أكدت المؤسستان في البيان على "يقظة" مستعملي هذه الوسيلة للنقل بغية احترام البروتوكول الصحي الذي تم وضعه والالتزام بتدابير الوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن المصعد الهوائي لتلمسان الذي يتوفر على 26 عربة قد توقف عن الخدمة منذ 22 مارس الماضي بسبب تفشي وباء كوفيد-19، حسب مديره كرم بن ديمراد.

وأبرز نفس المصدر أن المصعد الهوائي سيشغل خمسة أيام في الأسبوع دون عطلة نهاية الأسبوع، ولن تتعدى نسبة الاستغلال 50 بالمائة من طاقة استيعاب العربات لضمان احترام التدابير الذي تضمنها قرار والي تلمسان المتعلق باستئناف نشاط المصعد الهوائي.