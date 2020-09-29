تمكنت مصالح الحماية المدنية ممثلة في وحدة قطاع أمشدالة والمركز المتخصص في الإنقاذ في الأماكن الوعرة بتيكجدة من إنقاذ شخص سقط داخل بئر

بعمق 15 مترا بمنطقة أحراش الرافور بدائرة أمشدالة بشرق مقر ولاية البويرة بـ 50كلم. وحسب الملازم الأول عبدات يوسف المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة سجلت مصالحنا حادث سقوط شخص في بئر عمقه 15 مترا به 1 متر ماء، تم إخراجه وتقديم إسعافات له وتحويله نحو مستشفى مشدالة ، الحادث وقع بالمكان المسمى أحراش الرافور بلدية أمشدالة على الساعة 10 سا 47 د.