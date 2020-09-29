تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم من إحباط عملية إبحار سري انطلاقا من إحدى شواطئ مستغانم وتوقيف شخصين ينحدران من ولاية ڨالمة تتراوح أعمارهما بين 26 و 39 سنة.

العملية تعود إلى يوم أمس في حدود الساعة منتصف الليل إذ لفت انتباه قوات الشرطة العاملة بشاطئ سيدي المجدوب تحركات لشخصين يتأهبان إلى الإبحار السري وبحوزتهما مبلغ مالي يقدر بــ600 أورو، قاربين بلاستكيين من نوع (كياك) من الحجم الصغير ، 03 مجاديف ، بوصلة بالإضافة إلى مؤونة من أغذية ومياه .

تحقيقات الضبطية القضائية كشفت أن هذه الطريقة جديدة ومبتكرة للإبحار السري ليست كسابقاتها تستخدم فيها قوارب بلاستيكية تسع لشخص واحد، الغاية منها التخفي عن مراقبة قوات الأمن، حيث يتم تحريكها باستعمال المجاديف دون المحرك .

وقد أنجز ملف إجراء قضائي ضد سالفي الذكر قدما بموجبه أمام العدالة.