انضم وسط ميدان نادي بارادو، مصطفى بوشينة, لصفوف اتحاد الجزائر، بعقد مدته عامين، حسب ما كشف عنه النادي المنتمي الى بطولة الرابطة الاولى لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وبهذا يصبح بوشينة (29 سنة)، الذي كان مرتبطا بعقد مع "الباك" حتى 2022، سابع لاعب يستقدمه نادي "سوسطارة" خلال فترة الانتقالات الصيفية. وكانت إدارة "البهجة" قد تعاقدت مع كل من هداف شباب قسنطينة، اسماعيل بلقاسمي والمدافعين فاتح عاشور (اتحاد بلعباس) و سعدي رضواني (وفاق سطيف) و المهاجم الفرانكو-جزائري اسامة عبد الجليل (نادي شولي/فرنسا) والحارس ألكسيس قندوز (سانت ايتيان/فرنسا)، إضافة الى وسط الميدان طاهر بن خليفة الذي لعب للفريق على سبيل الاعارة الموسم الماضي قادما من نادي بارادو, والذي وقع لثلاث سنوات بعد قرار النادي شراء عقده نهائيا.

وعلاوة على الحارس زماموش، مددت إدارة الاتحاد عقود ثلاثة لاعبين آخرين ويتعلق الأمر بكل من المهاجم أيمن محيوص ووسط الميدان حمزة كودري لموسم واحد، وكذا المدافع عبد الرحيم حمرة (ثلاثة مواسم).

بالمقابل، تمت ترقية ستة عناصر من الآمال ويتعلق الأمر بكل من: عليان ياسين، بجاوي أحمد، عباسي زين الدين، لوانشي عبد الكريم، جنيدي محمد و أوهاب وسيم.

يذكر أن إدارة الاتحاد أوكلت مهمة التدريب إلى الفرنسي فرانسوا تشيكوليني، بمساعدة بن عرايبي بوزيان، أما مدرب الحراس فهو الحارس الدولي السابق محمد بن حمو.