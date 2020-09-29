وضع أفراد الشرطة للمصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ببشار، حدا لنشاط شبكة إجرامية منظمة، تنشط في التهريب الدولي للمخدرات ومحاولة نقلها انطلاقا من الحدود الغربية للوطن إلى ولايات أخرى شرق الوطن، وهم حاليا رهن الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة بشار الذي تسلم الملف من وكيل الجمهورية، موجها للجميع تهمة القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة المخدرات بغرض البيع والنقل والشحن والتخزين والنقل عن طريق العبور من طرف جماعة إجرامية منظمة، مع توافر ظرف الاعتياد، القيام بطريقة غير مشروعة باستيراد المخدرات، التهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني، الاقتصاد الوطني والصحة العمومية

وحسب ما جاء في بيان خلية الإتصال والعلاقات العامة فإن هذه العملية النوعية هذه تمت بناء على استغلال معلومات تفيد بقيام مشتبه بهما بمحاولة نقل كمية معتبرة من مادة المخدرات إلى الجهة الشرقية من الوطن، ليتم تنسيق الجهود العملياتية ميدانيا مع مختلف الأجهزة والمصالح الأمنية المختصة والمتمثلة في القطاع العسكري للناحية العسكرية الثالثة وحرس الحدود للدرك الوطني، بإشراف من النيابة المختصة، والتي مكنت من رصد تحركات المشتبه بهما، وتوقيفهما بموجب خطة أمنية محكمة على مستوى ولاية البيض. العملية النوعية هذه مكنت من حجز كمية: 01 قنطار و 50 كلغ من مادة المخدرات ( كيف معالج)، شاحنة وسيارة سياحية، المركبتان تحملان ترقيم ولاية من ولايات الوسط.