تم انهاء مهام المدير العام للشركة الرياضية لاتحاد الجزائر، عبد الغني هادي، "دون أي توضيح" من قبل مسيري النادي، بعد أقل من خمسة أشهر من العمل، حسب ما أفاد به المعني اليوم الثلاثاء.

وصرح عبد الغني هادي : "تم إشعاري أمس (الاثنين) بقرار انهاء المهام وذلك بداية من الفاتح أكتوبر دون أي توضيح. طلبت لقاء الرئيس المدير العام (عاشور جلول)، لكني استنتجت انه لا يريد استقبالي".

وعبر المتحدث عن "تفاجئه" من هذا القرار الصادر بعد أربعة أشهر ونصف فقط من العمل كمدير عام للشركة الرياضية للاتحاد.

و أضاف : "رسميا، لا يوجد أي سبب يفسر هذا القرار. تمنيت لو أعلن النادي رسميا عن قرار الايقاف، لوضع حد للتأويلات المتعلقة بإقالتي".

وتم تنصيب عبد الغني هادي مديرا عاما للشركة الرياضية لاتحاد الجزائر بتاريخ 17 ماي الفارط، بمناسبة مجيء مؤسسة "سيربور" المساهم الرئيسي في نادي "سوسطارة".

وقال أيضا : "بكل تواضع أرى انني قدمت عملا جيدا. الأمور حاليا ليست كما كانت سابقا. لقد اجتمع مجلس الإدارة رفقة الاعضاء منذ شهر وتمت المصادقة على السياسة الرياضية والادارية المقترحة، لكن بعدها لا أعلم ما حصل بالضبط. ومن غير المعقول أن يكون العمل جيدا قبل شهر ليصبح سيئا في ظرف ثلاثين يوما".

و اختتم قائلا : "سأغادر وضميري مرتاح. سأبقى أتذكر سوى الأمور الإيجابية خلال مروري على الإتحاد الذي كان بمثابة العائلة. لكن لم أتمن أن تنتهي الأمور بهذه الطريقة".