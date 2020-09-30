أعلن نادي الترجي التونسي إصابة مدرب الفريق الأول معين الشعباني وباقي أعضاء الجهاز الفني بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن حالتهم مستقرة لكنهم يخضعون للحجر الصحي.

وقال نادي الترجي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن نتائج تحاليل فيروس كورونا لأعضاء الجهاز الفني جاءت ايجابية، ليلحق بذلك معين الشعباني ومساعده عثمان النجار والمعد البدني صبري البوعزيزي بالمدرب المساعد الأول مجدي تراوي الذي أعلن عن إصابته بالفيروس في وقت سابق.