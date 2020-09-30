أفتى أعضاء مجمع الفقه الإسلامي في السودان بالإجماع، اليوم الأربعاء، بعدم جواز التطبيع مع الكيان الصهيوني في كل المجالات.

يذكر أن بيان المجمع، الذي يعد بمثابة المركز القومي للإفتاء في السودان، جاء وسط ضغوط تمارسها الإدارة الأمريكية على الخرطوم من أجل انضمام السودان إلى اتفاقيات التطبيع التي عقدتها الإمارات العربية المتحدة والبحرين مع الكيان الصهيوني ، وذلك خلال مراسم جرت يوم 15 سبتمبر في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.