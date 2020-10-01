أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص اليوم الخميس، أن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز)، سترسل هذا المساء فريقا متكونا من 13 تقنيا من الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء، على رأسهم الرئيس المدير العام للفرع، من أجل المشاركة في إصلاح خلل وقع على مستوى المحطة الكهربائية التي تزود العاصمة طرابلس.

وتأتي هذه المبادرة على إثر التعليمات الصادرة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي تلقى أمس الأربعاء اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج, الذي طلب منه "مساعدة عاجلة لإصلاح خلل في محطة توليد الكهرباء التي تزود طرابلس".