أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، بأن الخطاب الديني في الجزائر "إيجابي وجامع ".

وأوضح الوزير في ندوة صحفية عقدها بمقر الزاوية القادرية في ختام زيارة عمل وتفقد، قام بها إلى ولاية بسكرة، أن هذا الخطاب الذي يحتوي انسجاما مع ما يحدث في الجزائر هو "خطاب متطور ومرافق واستطاع جمع الكلمة لاسيما في مرحلة جائحة كورونا".

وأضاف بلمهدي أن هذا "الخطاب المتزن رافق الحراك ولم يسمح بأي دخيل من تمرير دعوات إفساد الوطن وكان داعيا إلى المشاركة في الإصلاح وتقوية مؤسسات الدولة" لافتا الانتباه إلى أن هذه مهمة أساسية للإمام ومعلم القرآن الكريم وشيوخ الزوايا.

وفي السياق ذاته أكد الوزير، أن هذا الخطاب الإيجابي "يساهم في بناء مؤسسات الدولة واسترجاع الأمل بعيدا عن التيئيس" .

وخلال لقائه مع إطارات الشؤون الدينية بالمعهد الوطني المختص للأسلاك الخاصة لإدارة الشؤون الدينية والأوقاف ببلدية سيدي عقبة ذكر بلمهدي بأن فتح المساجد وأداء صلاة الجمعة هو انشغال ومطلب كغيره من الانشغالات على غرار العودة إلى الدراسة وفتح المجال الجوي موضحا بأن هذا القرار "يبقى مرهونا بمدى التزام المواطن بالتدابير الوقائية المتعلقة بجائحة كوفيد-19 وتوصيات اللجنة العلمية".

وفي مستهل زيارته إلى ولاية بسكرة تفقد الوزير المسجد "العتيق" ببرج بن عزوز وزاوية علي بن عمر بمدينة طولڨة قبل أن يزور المسجد العتيق بخنقة سيدي ناجي ويشرف على تدشين مسجدي "حمزة بن عبد المطلب" بزريبة الوادي يتسع لـ 8 آلاف مصلي و "زكريا" بعين الناقة يتسع لـ 2000 مصلي.