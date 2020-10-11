تدخلت مصالح الحماية المدنية بتبسة مغرب اليوم على مستوى عاصمة الولاية على اثر تساقط كثيف للامطار المصحوبة بالبرد لاستخراج المياه من مساكن هشة واخماد حريق عداد بالسوق ومساعدة اصحاب السيارات للخروج من السيول.



وبحسب بيان خلية الاعلام لاحماية المدنية في تبسة تحوز الخبر نسخة منه، منذ الساعات الاولى لبداية تساقط أمطار مساء اليوم الاحد حوالي الساعة 17سا:30د تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة اين تم وضع جهاز أمني تحت اشراف وحضور مدير الحماية المدنية لولاية تبسة المقدم دراوات الصادق من خلال القيام بزيارات معاينة وتفقد في مختلف الطرق والطرق الرئيسية ومختلف الاحياء حيث بلغ منسوب المياه من 40 الى 50 و تسجيل حوالي 40 تدخل متفرقة تمثلت هذه التدخلات في اخماد حريق شب بالسوق المغطاة بوسط المدينة بتبسة لتتم السيطرة عليه مع تسجيل احتراق حوالي 20 عداد كهربائي.



وتنوعت التدخلات بامتصاص مياه من حوالي 05 منازل على مستوى حي المرجة وديار الشهداء ومدخل عمارة بحي السوناطيبا و اخراج سيارات عالقة بوسط الطريق بحي لاروكاد وعلى مستوى الطريق الوطني رقم 10، اضافة لابعاد شجرة ساقطة على شاحنة بحي السلم وشجرة ساقطة على سيارتين بحي جبل انوال وتدخل لاجل سقوط سقف من الطرنيط بحي الزاوية.





وقد استنفرت الحماية المدنية اعوانها لحراسة امنية لسلك كهربائي ساقط على الارض بحي الزيتون وسلك كهربائي بحي البلدية وابعاد شجرة ساقطة على الارض بوسط المدينة.



كما تم إجراء حراسة امنية لشرفة منزل مهددة بالانهيار بحي البلدية وإجراء حراسة امنية لمجرى واد بحي المرجة ولاروكاد وطريق بكارية..هذه الاحياء الاي تعد الاكثر تهديدا في حال فياضانات الاودية.



