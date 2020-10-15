أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عن تسجيل الحائزين الجدد على شهادة البكالوريا دورة 2020-2021، يتم عن طريق القاعدة الرقمية للتوجيه التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان للوزارة.

وأوضح المصدر أن،" مديرية التكوين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تنهي إلى علم الحائزين الجدد على شهادة البكالوريا 2020، أن عملية التسجيل للالتحاق بشعب التكوين العالي شبه الطبي والقابلات للسنة البيداغوجية 2020-2021 تتم عن طريق القاعدة الرقمية للتوجيه التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر الرابط: www.orientation-esi.dz

وأشارت الوزارة إلى أن عملية توجيهيهم تتم وفق توزيع المقاعد البيداغوجية المفتوحة وحسب درجة الاستحقاق لكل ولاية.