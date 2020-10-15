تمكن أمس عناصر الأمن الحضري الرابع بأمن دائرة المشرية بالنعامة على إثر معلومات مؤكدة من توقيف ثلاثة أشخاص يمارسون السحر والشعوذة وبحوزتهم طقوس وطلاسم وأعشاب.

وقد تمت العملية بعدما تمكن عناصر الشرطة بعد استصدار أمر بتفتيش مسكن المشتبه فيه من توقيف صاحب المسكن في العقد السادس من عمره وبرفقة شخصين آخرين، أحدهما في العقد الثالث والآخر في العقد السادس، كما تم العثور على مجموعة كبيرة من الأغراض والطلاسم وأبخرة وأعشاب ورؤوس زواحف تستعمل في السحر ومبلغ مالي قدره 64000 دينار جزائري من عائدات ممارسة هذه الطقوس

وبعد استكمال كافة إجراءات التحقيق، أنجز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتم تقديمهم إلى نيابة الاختصاص لدى محكمة المشرية عن تهمة ممارسة طقوس الشعوذة والعرافة وحيازة مواد صيدلانية بدون رخصة لغرض عرضها على الغير من أجل الاستهلاك الشخصي.