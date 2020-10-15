تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالمدية من حجز كمية معتبرة من المفرقعات التي كانت موجهة للسوق بمناسبة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف قدرت ب25326 وحدة قدرت قيمتها ب 153650 دج .

وحسب بيان لمصالح الدرك تلقت الخبر نسخة منه ،فانه قد تم استغلال احدى مواقع التواصل الاجتماعي اين تم العثور على صفحة احد الاشخاص بمدينة المدية يقوم بعرض سلع المفرقعات والترويج لها للبيع ، وبعد تكثيف التحرك و التحري تم تحديد مكان تواجد الشخصض المشتبه فيه وبعد اخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية تم مداهمة محل هذا الشخص ليتم حينها حجز 22776 وحدة من المفرقعات ،و بعد تفتيش منزله تم حجز 2550 وحدة اخرى ، ليتم تقديمه امام وكيل الجمهورية في انتظار محاكمته امام العدالة.