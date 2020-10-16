أعلن نادي واست هام الانجليزي، مساء اليوم الجمعة، ضم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة قادما من نادي برينتفورد بعد مفاوضات ماراطونية حسمت قبل دقائق على انتهاء فترة التحويلات المحلية في انجلترا.

وحسب تقارير إعلامية انجليزية فإن بن رحمة سينتقل إلى واست هام على سبيل الإعارة لموسم واحد مقابل 5 ملايين أورو مع أحقية الشراء الموسم المقبل مقابل 25 مليون أورو.

وبهذا سينشط صاحب 25 عاما في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم بعد موسمين قضاهما مع نادي برينتفورد في "الشامبيونشيب" (الدرجة الثانية الانجليزية).

ولن يكون بن رحمة أول لاعب جزائري ينشط في هذا النادي اللندني، حيث سبق لسفيان فغولي أن خاض تجربة مع "المطارق" في موسم 2016-2017 قبل أن يغادره نحو غالاتاسراي التركي.

وصرح بن رحمة للموقع الرسمي لنادي واست هام "أنا سعيد جدًا لكوني جزءًا من هذا الفريق .. واست هام ناد تاريخي، يتواجد في الدوري الممتاز منذ فترة طويلة، ضم ولا يزال يضم لاعبين جيدين، إنه نادٍ كبير في إنجلترا".

وأضاف صاحب القميص رقم 9 في ناديه الجديد "لقد تحدثت مع المدرب، لذلك أعرف بالضبط ما يتوقعه مني. سأحاول تلبية توقعاته على أرض الملعب لأنه يثق بي".

وعن لعبه في الدوري الانجليزي الممتاز لأول مرة في مسيرته قال بن رحمة "ألعب كرة القدم لأستمتع بنفسي أولاً وقبل كل شيء، ولكن من الممتع دائمًا أن تعرف أنك تنشط في الدوري الأكثر مشاهدة في العالم، لذلك أتطلع بالتأكيد إلى إظهار ما يمكنني القيام به".

من جهته رحب مدرب الفريق ديفيد مويس ببن رحمة في ملعب لندن وقال إنه سيقدم شيئًا مختلفًا تمامًا لفريق وست هام.

وقال مويس "يسعدني أن أرحب بسعيد في واست هام يونايتد، إنه لاعب كان له الكثير من التقدير لآدائه مع برينتفورد، نحن سعداء للغاية لأنه قرر الانضمام إلينا".