تراجع نادي مونبوليي الفرنسي عن الحصيلة المعلنة صباح اليوم فيما يخص حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوفه (12 حالة)، مؤكدا أن الحالات الإيجابية تبلغ اثنين فقط.

وأكد النادي في بيانه أن الحالتين تخص عضو في الطاقم الفني ولاعب دون الكشف عن الأسماء، لكن إذاعة "أر.أم.سي" أكدت أن الأمر يتعلق بالمدرب ميشال ديرزاكاريان واللاعب بيدرو مانديز.

وبهذا فإن الدولي الجزائري أندي دولور لم يصب بالفيروس للمرة الثانية كما تم الإعلان عنه صبيحة اليوم.