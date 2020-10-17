طمأن الدولي الجزائري آندي ديلور لاعب مونبوليي الفرنسي متابعيه بشأن وضعه الصحي بعد تداول أخبار إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية على التوالي، لكن إدارة الفريق فندت ذلك بعد خضوع اللاعبين لفحوصات كوفيد 19. وغرد ديلور عبر حسابه الشخصي على تويتر :" أنا بخير، القوة لزملائي في الفريق والطاقم الفني نحن كثيرا في برونو ".

ومر النادي خلال الفترة الأخيرة بأيام صعبة نتيجة أزمة قلبية خطيرة تعرض لها حارسه الدولي السابق والمدير المساعد لأكاديمية النادي برونو مارتيني.