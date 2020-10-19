رفضت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، طلب إدارة فريق مولودية الجزائر، المتمثل في إلغاء إجازة اللاعب الكاميروني روني.

وجاء في الموقع الرسمي للرابطة أنه وبعد دراسة وثائق الملف، فإن اللجنة تشير إلى أنها ليست لديها أي صلاحية للنطق بحكم في هذه القضية.

اللجنة ذاتها استندت في قرارها إلى غياب حكم جنائي بتهمة التزوير لمستند مطلوب للحصول على إجازة، مضيفة أنها تترك المجال للنادي للقيام بما يراه مناسبا من خلال التصريح برفض طلب إلغاء الترخيص.