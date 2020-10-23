كشفت مديرية التربية لولاية بومرداس عن عدم تسجيل آية حالة إصابة بفيروس كورونا بالمدرسة الابتدائية أحمد باكور بزموري وهي مفتوحة للدراسة.

وحسب مصادر محلية، فإن إشاعات غلق المدرسة الابتدائية أحمد باكور بسبب إصابة مديرتها بحالة اشتباه كورونا أثارت نوعا من الهلع لدى الأساتذة.

ووفقا لمديرية التربية فإن مديرة المدرسة أصيبت بزكام منذ عدة أيام ولم تلتحق أصلا بالمدرسة ولا يوجد أي قرار بغلق المدرسة ولا يوجد أي خطر حيث أن كل إجراءات الوقاية محترمة.

وحسب مديرية التربية ببومرداس فإنه تم تسجيل حالة خوف لدى بعض الأساتذة الذين كان لهم اجتماع سابق مع المديرة وتم إخضاعها لفحوصات وتحاليل كإجراء وقائي.