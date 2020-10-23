استقرت أسعار النفط فوق عتبة الأربعين دولار ، ورغم ذلك فهي تتجهة نحو تسجيل خسائر أسبوعية وسط متابعة مستجدات فيروس "كورونا" وتداعياته على مستويات العرض والطلب عالميا.

وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي 0.5% إلى 42.26 دولاراً للبرميل، في تمام الساعة 55:07 صباحاً بتوقيت الجزائر.

كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي 0.5 % مسجلة 40.43 دولاراً للبرميل. وكانت أسعار النفط قد صعدت عند التسوية أمس بنحو 1.5% ، وسط إشارات حول تعافي الاقتصاد الأمريكي ليتجاوز خام "برنت" حاجز 42 دولاراً للبرميل.

واستفاد الخام من تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية في الأسبوع الماضي لأدنى مستوى منذ مارس الماضي الأمر الذي عزز توقعات تعافي الاقتصاد الأكبر عالمياً.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم شهر ديسمبر إلى 42.46 دولار للبرميل، بزيادة حوالي 1.7% أو 73 سنتاً.

وزاد سعر عقد خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنحو 1.5% أو ما يعادل 61 سنتاً ليصل إلى 40.64 دولار للبرميل.