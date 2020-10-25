تجمع، اليوم الأحد، العشرات من مكتتبي "عدل 2 " أمام مقر وحدة المدية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، مطالبين بإطلاق جميع المشاريع المسطرة عبر مختلف مناطق الولاية المعدة لاستقبال الحصص السكنية المعلن عنها.

كما رفع المحتجون لافتات تطالب بإعادة النظر في عملية تخصيص الوحدات السكنية المعدة للتوزيع لاحقا مع الأخذ بعين الاعتبار قرارات التخصيص.

مؤكدين على حضور المدير العام للوكالة لعرض الانشغالات عليه وإطلاعه على مجمل انشغالات مكتتبي عدل بالولاية.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من هؤلاء المكتتبين تاهت بهم السبل بين منتظر لشهادة التخصيص منذ فترة سنوات مطالبين بتسريع أشغال ورشات الانجاز وبين مضطر للمطالبة بتغيير عنوان السكن بعدما وجد العديد أنفسهم حاصلين على سكنات بعيدا عن بلديات ومدن إقامتهم .