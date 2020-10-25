نظم أولياء التلاميد وقفة سلمية امام المدرسة المركزية (ابتدائية العقيد عميروش بقصر لحمر ) ببلدية تامست التى تبعد بنحو60 كلم عن مقر الولاية أدرار. ورفض هؤلاء ارسال ابنائهم الى هاته المدرسة حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة خاصة في انهاء عمليات الترميم والصيانة بالمدارس والقضاء على الاكتظاظ المخيف الذي وصل الى 50 طفلا في الصف الواحد بحسبهم, وكذ توفير النقل المدرسي

وأكدوا أن الوقفة جاءت بعد استنفاذ كافة الحلول وعدم الايفاء بأي وعد من طرف المسؤولين المعنيين، موضحين ان كل ما ينتظره سكان المنطقة هو المباشرة في وضع حلول جدية تمكن من القضاء على جل المعاناة خصوصا ما تعلق بمشكل الاكتظاظ.