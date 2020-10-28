PA Media شارك فابينيو في تسع مباريات في صفوف ليفربول في الدوري والكأس هذا الموسم

قال يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول لكرة القدم، إن إصابة اللاعب فابينيو "آخر ما نحتاجه".

فقد فاقمت إصابة اللاعب البرازيلي، خلال مباراة أمس أمام ميدتيلاند الدنماركي في إطار بطولة دوري أبطال أوروبا، المشاكل التي يعاني منها خط دفاع الفريق الإنجليزي.

واضطر فابينيو إلى الخروج من المباراة، التي جرت على أرض ليفربول وفاز فيها أصحاب الأرض 2-0، بعد إصابته في ساقه.

وبهذا، انضم فابينيو إلى قائمة لاعبي ليفربول المصابين التي تشمل أيضا فيرجيل فان دايك وجول ماتيب.

وكان فابينيو، لاعب خط الوسط، يملأ الفراغ الذي تركه غياب فان دايك في قلب خط الدفاع منذ إصابته الخطيرة في ركبته في المباراة التي واجه فيها ليفربول ندّه التقليدي إيفرتون يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول.

وردا على سؤال عن إصابة فابينيو، قال كلوب "شعر بألم في وتر ساقه، وهذا أمر ليس بالجيد".

وأضاف المدرب الألماني "قال إنه كان بوسعه مواصلة اللعب، ولكنه لن يتمكن من الجري بسرعة وهو أمر ما كان لينفعنا. سنرى، وسنعرف المزيد بعد ظهور نتائج الفحوص. ولكن من الواضح أن الأمر ليس جيدا".

وكان كلوب قد أنزل اللاعب ريس وليامز البالغ من العمر 19 عاما بديلا لفابينيو في خط الدفاع برفقة جو غوميز. وكان وليامز معارا في الموسم الماضي لفريق نورث كيدرمينستر هاريرز الذي يلعب في دوري الدرجة السادسة في إنجلترا.

وأضاف كلوب، الذي يتصدر فريقه المجموعة (د) في مسابقة دوري الأبطال بفارق نقطتين "نقدم أداء جيدا جدا، ولكن (إصابة فابينيو) كانت صدمة للفريق وعلينا التعامل مع هذه الإصابة".

ما هي خيارات كلوب لقلب الدفاع؟

يواجه ليفربول مشكلة تتمثل في قلة الخيارات المتاحة للفريق لملء مركز قلب الدفاع بلاعبين يتمتعون بقدر كاف من اللياقة والخبرة، خصوصا وأن جدول الفريق مليء بالمباريات المهمة.

فبالإضافة إلى خسارة اللاعب البارز فان دايك لمعظم ما تبقى من هذا الموسم، لم يتمكن كلوب من إعادة ماتيب إلى التدريب منذ إصابته في المباراة ضد إيفرتون.

وقال كلوب ردا على سؤال عن إمكانية أن يكون ماتيب لائقا بدنيا للمشاركة في مباراة ليفربول القادمة ضد وست هام يوم السبت المقبل "لا أعلم".

وأضاف "إذا كانت هذه المباراة إحدى المباريات الأخيرة في الموسم، قد يكون بإمكاننا إشراك أحدهما، ولكننا نواجه مباراة أخرى بعد ثلاثة أيام (من لقاء وست هام)، ويحتاج اللاعبون إلى استعداد جيد".

وأتى كلوب على ذكر اللاعب ناثانيال فيليبس في مؤتمره الصحفي الذي عقده عقب فوز ليفربول على الفريق الدنماركي مساء الثلاثاء.

وكان فيليبس، البالغ من العمر 23 عاما، قد خاض مباراته الأولى في صف ليفربول الأول في الخامس من يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك في المباراة التي واجه فيها الفريق خصمه المحلي إيفرتون في إطار بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل إعارته إلى نادي شتوتغارت الألماني في عقد يستمر إلى نهاية الموسم الحالي.

وأضاف كلوب في حديثه للصحفيين "لدينا بدائل شابة جدا تفتقر للخبرة اللازمة، ولكننا سنضطر في الوقت الراهن إلى الاستعانة بأحد هذه البدائل".

وقال مستدركا "ولكن ريس أدى مباراة جيدة جدا".

من هو ريس ويليامز؟

شارك ويليامز للمرة الأولى في صف ليفربول الأول في يوم 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، وذلك في المباراة التي خاضها الفريق ضد فريق لينكون سيتي في إطار بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، والتي فاز فيها فريق "الحُمر" بنتيجة 7-2.

وكان ويليامز، الذي ولد في مدينة بريستون الإنجليزية الشمالية، قد وقّع أول عقد احترافي في مسيرته مع ليفربول في فبراير/ شباط 2019.

وفي هذا الصدد، قال غاري أونيل، مدرب الناشئين في ليفربول، لبي بي سي إن "السنوات التي قضاها ريس في أكاديمية ليفربول أكسبته أساسا جيدا، وهو مدافع جيد".

ومضى للقول "كان معارا لفريق كيدرمينستر في الموسم الماضي، واستفاد مما تعلمه في الأكاديمية، واللعب مع فريق كهذا يكسب اللاعب المزيد من الخبرة والخشونة".

PA Media كان ريس ويليامز (إلى اليمين) معارا لكيدرمينستر في الموسم الماضي

ومضى قائلا "سرّعت الإصابات التي منيت بها التشكيلة الأولى (لليفربول) بإشراكه في الصف الأول، وأتمنى أن يكون جديرا بالمهمة".

"ليفربول يزخر باللاعبين المحترفين المذهلين الذين سيساعدونه في الانخراط في صفوف الفريق الأول بسلاسة".

"هناك لاعبون من أمثال جوردان هندرسون وجيمس ميلنر سيحتضنوه ويجعلوه يتأقلم مع الفريق".

"أعتقد أنه سيقدم أداء جيدا بالتأكيد".

"كلوب سيتلذذ بهذا الامتحان"

عبّر لاعب ليفربول السابق آدم لالانا عن اعتقاده بأن كلوب سيستخدم كبوة فابينيو بوصفها تحديا له وهو يستعد لخوض سلسلة من المباريات المهمة.

فعقب لقاء السبت مع وست هام، يتوجه الحمر إلى إيطاليا لمواجهة فريق نادي أتالانتا في نطاق بطولة دوري الأبطال قبل أن يواجهون مانشستر سيتي في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال لالانا لشبكة بي تي سبورت الرياضية "(كلوب) لن يلجأ إلى أي أعذار، بل سيقبل التحدي وجها لوجه. سيكون اختبارا، ولكن الشباب (لاعبي ليفربول) سيتحدون ويتعاونون في ما بينهم".

وختم كلامه بالقول "كلوب يتلذذ بهذه الاختبارات، وسيزداد حماسا في مواجهتها".