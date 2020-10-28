أكدت وسائل اعلام ايطالية ان البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، الذي يخضع للحجر الصحي منذ أسبوعين بعد إصابته بفيروس كورونا، سيغيب عن مواجهة برشلونة ،مساء اليوم الأربعاء، في رابطة أبطال أوروبا، بعدما استبعد من قائمة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للمباراة.

وانقضى الحد الأدنى لفترة الحجر الصحي التي يخضع له رونالدو وهي عشرة أيام، لكنه كان يحتاج إلى نتيجة فحص سلبية بحلول ليلة الثلاثاء, أي قبل 24 ساعة من المباراة، لملاقاة غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، حسب نفس المصدر.

وأجلت نتيجة فحص كوفيد-19 الإيجابية، لقاء النجمين حتى مباراة الإياب في 8 ديسمبر المقبل في كاتالونيا.

وجاءت نتيجة رونالدو ايجابية خلال 18 فحصا اجراه للكشف عن فيروس كورونا.

وغاب رونالدو عن ثلاث مباريات لفريقه, بينها امام دينامو كييف الأوكراني في بداية مشواره في رابطة الأبطال وفاز فيها يوفنتوس بهدفين نظيفين الأسبوع الماضي.