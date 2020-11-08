كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي الديمقراطي الفائز، جو بايدن، قرر بتوقيع أول القرارات المتعلقة بالولايات المتحدة الأمريكية عند تسلمه زمام السلطة.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر وصفتها بالمقربة من حملة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بأنه يخطط للتوقيع على سلسلة من الأوامر التنفيذية فور أدائه اليمين الدستورية في الـ20 من جانفي المقبل.

وأشارت الصحيفة أن بايدن​ تعهد بأن أول القرارات التي سيوقعها عند تسلمه ​السلطة​ ستتضمن رفع حظر السفر المفروض على عدد من الدول الإسلامية.

وأضافت الصحيفة، إلى أنه "من ضمن حزمة القرارات التي تعهد بها بايدن، هي إعادة الانضمام إلى اتفاقيات ​باريس​ للمناخ، كذلك سيعيد البرنامج الذي يسمح "للحالمين"، الذين تم جلبهم إلى ​الولايات المتحدة​ بشكل غير قانوني كأطفال، بالبقاء في البلاد"، وفقا لأشخاص مطلعين على خططه.

وقالت الصحيفة إن بايدن سيختار الاثنين مجموعة من العلماء للمساعدة في احتواء فيروس كورونا المستجد، بحيث يبدأ تنفيذ ذلك بعد تسلمه منصبه في جانفي المقبل.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسة، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد.

ويأتي بايدن، في ظرف تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة صحية عامة منذ 100 عام، وأعمق ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى أزمة اجتماعية تعصف بالداخل الأمريكي بسبب العنصرية وحالات العنف المطبقة من قبل الشرطة، والتي لم تحل بعد.