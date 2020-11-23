تفاحأت اليوم، الأسرة الإعلامية بالمدية من البيان الذي أصدرته إدارة الأولمبي ونشرته على صفحتها الرسمية والذي تنهي فيه إلى علم كل الصحفيين والمصورين الراغبين في تغطية مباريات أولمبي المدية هذا الموسم، وإضافة لوثيقة " أمر بمهمة " التي يبقى الصحفي والمراسل مطالب بتقديمها من أجل الدخول إمام إلياس، فإن إدارة الفريق اشترطت أيضا إظهار بطاقة الصحفي التي تعتبرها إجبارية من أجل الدخول إلى الملعب وتغطية مباريات الأولمبي بداية من السبت المقبل أمام فريق شبيبة الساورة في إطار الجولة الأولى من بطولة المحترف الأول.

وأضاف بيان الإدارة أنه سيتم السماح بدخول صحفي ومصور واحد فقط من كل وسيلة إعلامية.

هذا و في نفس السباق يضيف البيان أنه و من خلال البروتوكول الصحي الذي أعدته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم و الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم فإنه يجب على كل صحفي أو مصور راغب في تغطية اللقاءات الخضوع لتحاليل الكشف عن الكورونا " بي. سي . آر" من أجل الدخول إلى الملعب .