فندت رئيسة دائرة البرواڨية بولاية المدية فاطمة الزهراء محاد خبر إلغاء القائمة الاسمية للمستفيدين من السكنات الاجتماعية في بيان نشرته على الصفحة الرسمية للدائرة.

وجاء في البيان "عملا بحق الرد المكفول قانونا أنهي إلى علم مواطني بلدية البرواقية عدم صحة خبر إلغاء قائمة السكن الاجتماعي الذي تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي وأتقدم بهذا التوضيح حول ما تم نشره وتداوله من مغالطات ومعلومات لا أساس لها من الصحة، والزعم بإلغاء قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي بعد طعن أحد نواب المجلس الشعبي البلدي والافتراء على أسس واهية بتغيير القائمة الأولية" .

كما طمأنت رئيسة الدائرة في بيانها أن القائمة تم إعدادها بإتباع مختلف الإجراءات تحت الإشراف الحضري للجنة المختصة ووفقا للقانون، إضافة إلى أن كل الإجراءات تم الانتهاء منها، حيث سيتم الإفراج عن القائمة قريبا.

وأضافت نفس المسؤولة في ختام البيان، أنها "تفند كل الإشاعات والافتراءات والأخبار الزائفة والمغرضة لأشخاص همهم الوحيد الاصطياد في المياه العكرة لا لشيء إلا لتحقيق مصالحهم المادية".