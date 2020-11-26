شهدت بلدية لمطار 27 كم غربي عاصمة الولاية سيدي بلعباس سهرة الخميس تدخل أفراد وحدتي الحماية المدنية التابعتين لوحدتي سيدي علي بن بوسيدي وبوخنيفيس وذلك على خلفية نداء عاجل كان قد أفاد بتعرض خمسة أفراد من عائلة واحدة لاختناق بعد استنشاقهم لغاز أحادي أوكسيد الكربون.



وتراوحت أعمار من عثر عليهم بداخل المقر السكني الكائن بحي 50 مسكن ببلدية لمطار ما بين 7 و 61 سنة وهم الذين حولوا على جناح السرعة صوب العيادة الطبية المتعددة الخدمات ببلدية سيدي علي بوسيدي بعد تلقيهم للاسعافات الأولية بمكان الحادث.



يذكر أن نتائج التحقيقات الأولية كانت قد أفادت باستنشاق الضحايا لغاز متسىرب من مسخن الماء ،ما تبعه تسجيل حالات اغماء في أوساط أفراد العائلة المتضررة.



