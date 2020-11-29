كشف مصدر أمني مسؤول لـ "الخبر" اليوم عن توقيف شخصين تورطا في سرقة مبلغ 70 مليون سنيتم من التاجر الذي وثّق لهذا الحادث بمقطع فيديو انتشر بشكل كبير على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تفاصيل الوقائع، كان الضحية يتصفح فايسبوك، فلفت انتباهه إعلانا يتعلق ببيع مبلغ نحو 2500 أورو، فاتصل بصاحب المنشور واتفق معه على شرائه، مع تحديد موعدا بنواحي القبة بالجزائر العاصمة.

وانتقل الضحية إلى المكان المتفق عليه، ومعه مبلغ 70 مليون سنتيم ولم يراوده أي شك في أنه قد مستهدف بالنصب أو بأي مكروه، لكن بمجرد وصوله صعد أحد المشتبه فيهما إلى سيارته.

هذا الأخير حاول زرع الأمان و الطمأنينة في نفسية الضحية عندما تظاهر بالاتصال مع والدته، لكن ماهي إلا لحظات حتى لمح الضحية شركاء المشتبه فيه يقتربون من السيارة، فبدأ الخوف يتسلل إليه ليفتح باب السيارة ويلوذ بالفرار رغم محاولة أحدهما الاعتداء عليه.

ولم تمنع الصدمة التي عاشها الضحية في تلك اللحظة، من تصوير لوحة ترقيم سيارة الفاعلين وأحد المشتبه فيهم، وتوثيق الحادث في فيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي للكشف عن هوية سارقيه بعد إيداعه شكوى لدى مصالح الأمن.

وفعلا كان هذا الفيديو الذي تفاعل معه رواد موقع التواصل الاجتماعي، بمثابة الخيط الذي قاد مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، لفك لغز هذه الجريمة، حيث يجري التحقيق مع شخصين لحد الآن، تمهيدا لتقديمهما امام القضاء.