ازدادت وضعية فريق اولمبي المدية لكرة القدم اكثر تعقيدا بسبب الأزمة المالية التي لا زالت تخيم على بيت الاولمبي وأرغمت اللاعبين على الدخول في اضراب عن التدريبات مباشرة بعد تعثر الجولة الاولى امام شبيبة الساورة، بهدف دون رد بملعب امام الياس.

ابدى عوامري عبد الغني، مساعد المدرب حجار في حديثه للخبر استياءه واستغرابه من اوضاع الاولمبي التي تسير نحو المجهول ،ورغم ان الاولمبي اجرى تحضيرا في المستوى إلا ان كل هذا العمل التحضيري مرشح ليذهب ادراج الرياح ما لم تتدخل السلطات الولائية لنجدة الفريق و ايجاد حل الازمة المالية التي حرمت اللاعبين من مستحقاتهم المالية العالقة، وحرمان الاولمبي من تأهيل واللاعبين الجدد بسبب الديون اتجاه لجنة المنازعات.

وقد كان تعثر الجولة الاولى منتظرا حسب عبد الغني، بسبب غياب العديد من اللاعبين امام شبيبة الساورة التي تلعب كل موسم على المراتب الاولى في بطولة المحترف الأول، وقد جاء قرار الرابطة بإعفاء الاولمبي من اجراء الجولة الثانية امام مولودية الجزائر بسبب مشاركة العميد في المنافسة الافريقية مناسبا لادارة الاولمبي المالية باحتواء الوضع قبل فوات الاوان.