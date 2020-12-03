قد يشعر واحد من كل عشرة مرضى يتم تطعيمهم بأول لقاح مسجل لفيروس كورونا في العالم بالحمى أو القشعريرة أو الضعف أو الغثيان، وقد يعاني 1.5% من انسداد الأنف أو ألم في الحلق. وأفادت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن المذكرة التي تتضمن توصيات تعطى للذين يرغبون بأخذ اللقاح، حصلت على نسخة منها، أنه في معظم الحالات، يكون التطعيم سهل التحمل، ولكن إذا شعر أحد بتوعك، فلا داعي للقلق - فهذا رد فعل فردي طبيعي للجسم وإحدى علامات تكوين المناعة. و

يُنصح أولئك الذين يصابون بالضعف والتوعك والتعب العام والغثيان بتقليل النشاط البدني وإعطاء أنفسهم بعض الراحة. وقد يعاني 5.7 % من المرضى من آلام في الجسم والعضلات أو قشعريرة أو حمى أو صداع أو ارتفاع درجة الحرارة حتى 37 درجة.

وتنص الوثيقة على أنه "عند درجة حرارة أعلى من 38 درجة، يوصى بتناول خافض للحرارة ومسكنات للألم (باراسيتامول أو إيبوبروفين) ، وإذا كانت درجة حرارة الجسم أعلى من 39 درجة ولم تنخفض في غضون أربع ساعات بعد تناول الدواء، فالشخص بحاجة إلى الاتصال بالطبيب". وأوضحت المذكرة أن 4.7 % يكون لديهم ألم وحكة وتورم واحمرار في موقع الحقن.

وعادة، ليس هناك حاجة إلى علاج، ولكن يمكن تناول مضادات الهيستامين لتقليل التورم وعدم الراحة. قد يشعر 1.5% ممن تم تطعيمهم بانسداد الأنف أو سيلان الأنف أو التهاب الحلق. يُنصح في هذه الحالات بالغرغرة وشرب الكثير من المشروبات الدافئة واستخدام بخاخات الأنف. وقد يعاني أقل من واحد في المائة من المرضى من زيادة معدل ضربات القلب أو ارتفاع ضغط الدم.