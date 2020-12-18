تعتبر مشكلة الدوالي لدى النساء شائعة جدًا ومزعجة، لكن معرفة المعلومات المناسبة حولها من شأنه أن يساعد في الوقاية منها أو التخلص منها.

الدوالي لدى النساء تعد أكثر شيوعًا مقارنة بالرجال، وللأسف تعتبر هذه المشكلة مزمنة في حال عدم اتخاذ الطرق الأساسية لعلاجها.

1-الدوالي يعني صمامات ضعيفة:

لفهم مبدأ الإصابة بالدوالي يجب أن تعرف أن أنواع الأوعية الدموية مختلفة، واحدة تدعى شرايين وتعمل على حمل الدم المحمل بالأكسجين من القلب إلى أنحاء الجسم، والأوردة التي تحمل الدم مجددًا إلى القلب.

الأوردة الموجودة في القدمين بحاجة إلى عمل مضاعف من أجل ضخ الدم بعكس الجاذبية وباتجاه القلب، لكن في حال ضعف الصمامات الموجودة فيها، يرشح الدم بالاتجاه المعاكس مما يسبب تراكمه وظهور الدوالي.

الملخص يعني أن ضعف صمامات الأوردة يسبب الإصابة بالدوالي.

2- الجينات من مسببات الدوالي:

هناك العديد من عوامل الخطر التي من شأنها أن تسبب الإصابة بالدوالي، ومن أهمها الجينات، في حال كانت الأم تعاني من مشكلة الدوالي، فإن فرصة إصابة الأبناء تصبح أكبر.

من عوامل خطر الإصابة بالدوالي المختلفة أيضًا نذكر ما يلي:

السمنة، التقدم بالعمر والحمل.

3- الدوالي تصيب أنحاء الجسم:

على الرغم من أن الدوالي لدى المرأة منتشرة بشكل أساسي في القدمين إلا أنها قد تصيب أماكن مختلفة في الجسم، من الممكن أن تظهر الدوالي في الوجه والرقبة وحتى على شكل بواسير خارجية أو داخلية.

4- من الممكن الوقاية من الدوالي:

الدوالي لدى النساء حالة شائعة، إلا أنه من الممكن الوقاية منها عن طريق القيام ببعض التغييرات في نمط الحياة، إليك بعض الأمثلة المهمة:

الحفاظ على وزن طبيعي والتخلص من السمنة والوزن الزائد

تجنب الوقوف أو حتى الجلوس المطول

الابتعاد عن ارتداء الملابس الضيقة من عند الخصر والأفخاذ

تجنب ارتداء الكعب العالي لفترات طويلة من الزمن.

5- علاج الدوالي:

يترافق ظهور الدوالي مع المنظر المزعج لدى البعض، إلا أن الأمر قد يتفاقم ويسبب ظهور بعض الأعراض المختلفة وأهمها:

الثقل، الحكة، الألم، التورم، التشنجات والتنميل.

في حال ترافقت الدوالي مع أعراض من الضروري استشارة الطبيب لتلقي العلاج المناسب.

من الممكن إتباع بعض الإجراءات البسيطة التي تساعد في علاج مشكلة الدوالي وعدم تطورها، وهي:

رفع القدمين للأعلى فوق مستوى القلب عند الجلوس

استخدام الجوارب الضاغطة

التقليل من فترات الجلوس أو الوقوف.

في بعض الحالات من الممكن الخضوع لجراحة تساعد في التخلص من مشكلة الدوالي، وتتم باستخدام التخدير الموضعي أو الكلي.

6- ظهور الدوالي مرة يعني فرص أكبر لمرة أخرى:

في حال عانيت من ظهور الدوالي، فأنت ستكون عرضة لظهورها أكثر من مرة وفي مناطق أخرى مختلفة من الجسم.

هذا الأمر لا يعني الاستسلام وعدم تلقي العلاج المناسب، فالعلاج يساعد في التقليل من الأعراض في حال ظهورها وحمايتك من المضاعفات مستقبلًا.