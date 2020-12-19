أجريت، اليوم السبت، خمسة لقاءات في إطار الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي افتتحت أول أمس الخميس، فيما تم تأجيل مقابلة مولودية الجزائر-شباب قنسطينة إلى موعد لاحق.

وعرفت مقابلات السبت اقتراب حامل اللقب من مراكز المقدمة بعدما حسم الداربي العاصمي ضد نصر حسين داي بهدفين عن طريق ضربتي جزاء على ملعب 20 أوت.

وأصبح شباب بلوزداد في المركز الرابع برصيد 7 نقاط وبناقص مقابلة، فيما يحتل نصر حسين داي المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط فقط.

أكبر المستفيدين من لقاءات اليوم هما ناديا شبيبة الساورة وجمعية عين مليلة اللذان أصبحا يتقاسمان مركز الوصافة برصيد 8 نقاط، بعد فوزهما على اتحاد بلعباس وشبيبة سكيكدة على التوالي.

من جهته عاد نادي بارادو بنقطة التعادل من تنقله إلى بسكرة لمواجهة الاتحاد المحلي، وهو رابع تعادل لشبان الأكاديمية في البطولة جعلهم يقبعون في المركز العاشر بأربع نقاط، فيما رفع أبناء الزيبان رصيدهم إلى النقطة السادسة في المركز السادس.

في مقابلة أخرى احتضنها ملعب عمر حمادي بالجزائر العاصمة، عمق أولمبي المدية جراح اتحاد الجزائر وألحق به هزيمة ثقيلة استقرت عند ثلاثة أهداف مقابل هدف.

هذه الهزيمة جعلت العاصميين يقبعون في المركز السابع عشر برصيد نقطتين مسجلين أسوأ انطلاقة في البطولة خلال السنوات الأخيرة، فيما عوض أبناء التيطري الهزيمة الثقيلة المسجلة في الجولة الماضية ضد مولودية الجزائر، رافعين رصيدهم إلى النقطة الرابعة في المركز العاشر.

السبت:

جمعية عين مليلة - شبيبة سكيكدة 3 - 0

شبيبة الساورة - اتحاد بلعباس 2 - 0

اتحاد الجزائر - أولمبي المدية 1 - 3

شباب بلوزداد - نصر حسين داي 2 - 0

اتحاد بسكرة - نادي بارادو 1 - 1

الجمعة:

أولمبي الشلف - شبيبة القبائل 0 - 2

أهلي برج بوعريريج - سريع غليزان 0 - 1

مولودية وهران - وداد تلمسان 2 - 1

الخميس:

وفاق سطيف - نجم مقرة 2 - 0

أجلت:

مولودية الجزائر - شباب قسنطينة

الترتيب نقاط لعب

1. وفاق سطيف 10 4

2. شبيبة الساورة 8 4

--. جمعية عين مليلة 8 4

4. مولودية الجزائر 7 3

--. شباب بلوزداد 7 3

6. مولودية وهران 6 4

--. سريع غليزان 6 4

--. اتحاد بسكرة 6 4

9. شبيبة القبائل 5 4

10. أولمبي الشلف 4 4

--. نجم مقرة 4 4

--. نادي بارادو 4 4

--. أولمبي المدية 4 4

14. شبيبة سكيكدة 3 3

--. شباب قسنطينة 3 3

--. نصر حسين داي 3 4

17. اتحاد الجزائر 2 4

--. أهلي برج بوعريريج 2 4

--. وداد تلمسان 2 4

20. اتحاد بلعباس 1 4